ТОП 5 алкогольних напоїв, які корисніші, ніж пиво та коктейлі

Дієтологи назвали алкогольні напої, які в рази корисніші, ніж пиво або алкогольні коктейлі. Але застерігаємо, що у будь-якому випадку зловживати ними не варто.

Червоне вино

Як пише Insider, цей алкогольний напій займає почесне перше місце в списку умовно корисних. У ньому містяться антиоксиданти, які можуть захистити клітини від пошкоджень. А також поліфеноли, які допомагають зберегти здоров'я серця. У білому вині й рожевому вони теж є, але в меншій кількості. Учені вважають, що червоне вино допомагає поліпшити здоров'я серцево-судинної системи, щільність кісткової тканини і здоров'я мозку.

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Дієтологи радять вибирати натуральні червоні вина, позаяк у них майже немає добавок, які можуть негативно впливати на печінку.

Шампанське

Виноград, з якого роблять шампанське, багатий на фенольні сполуки – це тип антиоксиданту, який допомагає поліпшити здоров'я мозку і знизити ризик розвитку недоумства. Було проведено дослідження на гризунах, яке показало, що шампанське може поліпшити пам'ять у старих особин.

Текіла

Ще одне дослідження вчених на мишах показало, що текіла агава допомагає збільшити засвоєння кальцію і поліпшити здоров'я кісток. Текіла – прозорий алкогольний напій, а це значить, у ньому немає шкідливих добавок і він низькокалорійний.

Текіла

Прозорі напої, такі як горілка, текіла і джин, містять найменше цукру і калорій та легше засвоюються нашим організмом, – відзначають фахівці.

Віскі

У віскі є антиоксидантні властивості, майже такі ж, як і у вина. Помірне вживання алкоголю разом зі споживанням антиоксидантів можуть знизити ризик розвитку серцевих захворювань.

Твердий чайний гриб

З такого гриба роблять комбучу – напій з ферментованого чаю. У ньому низький вміст алкоголю, і він не класифікується як спиртний напій. Зараз виробники виробляють твердий чайний гриб, в якому стільки ж спирту, скільки в пиві. Регулярне вживання такого гриба допомагає знизити кров'яний тиск і рівень холестерину. А ще допомагає травленню.

Фахівці радять уникати вживання пива, оскільки в ньому багато калорій і хімічних компонентів, які викликають похмілля. Крім того, не варто пити солодкі алкогольні напої і коктейлі – вони теж дуже калорійні і наступного дня буде погане самопочуття.

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