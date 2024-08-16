У США випустили накидку для електромобілів, що дає змогу заряджати авто просто на ходу

Американська компанія GoSun представила нове рішення для заряджання електромобілів – EV Solar Charger. Це розкладний набір сонячних батарей, які покривають більшу частину поверхні машини і водночас захищають її від перегріву в спекотний день.

Новинка вже доступна для замовлення з повертається депозитом у 250 доларів.

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Панелі складаються гармошкою і поміщаються в бокс завтовшки 12,7 см, який встановлюється на дах електромобіля. У кришку самого боксу також вбудовано 200-ватну сонячну батарею, тобто деяку кількість енергії можна отримати і під час руху.

Однак основна зарядка відбувається на парковці, коли додаткові панелі розгортаються від носа до корми. Площа покриття збільшується вшестеро – як і потужність (до 1,2 кіловати).

Набір сонячних батарей

EV Solar Charger підключається безпосередньо до зарядного порту електромобіля через 120-вольтовий кабель. На парковці у розкладеному вигляді зарядний комплекс витримує пориви вітру швидкістю до 50 км/год. Їхати з 32-кілограмовим боксом на даху можна на швидкостях до 160 км/год.

За розрахунками інженерів GoSun, їхня розробка дозволить власникам електромобілів отримати 16-32 "безкоштовні" кілометри пробігу на день, а в найсприятливіших умовах – до 50 кілометрів.

Набір сонячних батарей

Початок доставок EV Solar Charger заплановано на 2025 рік. Повна ціна аксесуара становитиме приблизно 3 тисяч доларів, водночас американські покупці можуть розраховувати на 30-відсоткове податкове відрахування за програмою федерального уряду. Компанія планує запатентувати пристрій у США та Китаї: заявки до відповідних відомств цих країн уже подано і зараз перебувають на розгляді.

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