Ось науковий доказ того, що не варто використовувати стару моторну оливу

Можливо, ви захочете двічі подумати, перш ніж заливати стару каністру оливи у свій автомобіль. І ми маємо візуальне пояснення, чому робити так не варто.

Згідно з цим дослідженням, опублікованим на YouTube каналом The Motor Oil Geek, стара моторна олива є абсолютно небезпечною для вашого двигуна, пише Motor1.

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Ведучий Лейк Спід-молодший вирішив показати в цьому відео, чи можна повернути стару оливу до придатного для використання стану, якщо її збовтати. Він відкопав кілька старих герметичних каністр з оливою – одну в пластиковому контейнері, а іншу в металевій бляшанці – і перевірив, чи можна повернути їх до життя, якщо гарненько потрусити.

Чому не варто користуватись старою оливою: дивіться відео

Результати лабораторії не здивували. Незалежно від того, чи ми говоримо про 20-річну оливу Valvoline, чи про 50-річну Mobil1, обидві оливи показали значні ознаки окислення, незалежно від того, струшували їх чи ні. По суті, це означає, що сама олива, а також набір присадок, доданих до неї, коли вона була новою – цинк, фосфор, сульфур тощо – хімічно розклалися до такої міри, що більше не можуть змащувати двигун достатньою мірою.

Пластикова пляшка Valvoline була найгіршою з двох. Вона мала ознаки присутності води в оливі, яка накопичувалася протягом двох десятиліть просто через нагрівання та охолодження контейнера. Тому ми не радимо використовувати цю стару пляшку оливи у вашому гаражі, навіть якщо вона призначена для доливання.

Як перевірити моторну оливу: дивіться відео

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Постачальники запчастин, такі як Autozone та CarParts.com, кажуть, що більшість моторних олив мають термін придатності близько п'яти років. Після цього починає відбуватися окислення, що погіршує якість мастила. Якщо ви вважаєте, що термін придатності вашої оливи закінчується, Спіді-молодший зняв ще одне відео, в якому показав, як можна перевірити стан оливи в домашніх умовах, без використання складних тестувальних машин.