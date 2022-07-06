У США випустили монету на честь захисників острова Зміїного

США з перших днів війни допомагає Україні перемогти російських окупантів. І в знак солідарності з українськими захисниками сувенірна крамниця Білого дому випустила колекційну монету.

Нова монета присвячена бійцям, які боронили острів Зміїний. Про це йдеться у повідомленні магазину Білого дому. Відомо також, що це дев'ята монета у серії "історичні моменти" та 34-та – у колекції "історичні моменти американського президентства".

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Вартість монети – 100 доларів. 20% усіх доходів від продажу буде направлено українським жінкам та дітям, які постраждали від російсько-української війни.

Вже можна оформити попереднє замовлення з доставкою від 30 вересня 2022 року. Доставка в Україну та всі країни НАТО безкоштовна.

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