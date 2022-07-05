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4 липня було скасовано: чому деякі зірки проігнорували День незалежності США
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4 липня американці відзначають День незалежності США, але у 2022 році далеко не всі влаштовували гучні святкування. Деякі знаменитості вирішили бойкотувати найголовніше свято країни, і на це є серйозна причина.
Щороку 4 червня американці влаштовують масове та яскраве святкування Дня незалежності США. Проте цього року через нову політику в країні деякі зірки вирішили умисно бойкотувати цю дату. Річ у тому, що Верховний суд дозволив деяким штатам обмежити права жінок та заборонити аборти, пише Радіо MAXIMUM.
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Варто пояснити, що легальний дозвіл на аборти з'явився у США тільки у 1973 році. А до цього їх робили потай у жахливих умовах за допомогою підручних засобів, серед яких пічки для одягу (вішаки). Звісно ж, це було дуже небезпечно для життя жінок і часто призводило до каліцтва та смертей. Саме тоді Верховний суд США на федеральному рівні взяв під контроль ситуацію та офіційно дозволив жінкам переривати вагітність. Але у 2022 році все знову змінилось, тож по всій країні американці почали влаштовувати акції протесту. І святкування Дня незалежності також виявилось дещо суперечливим для багатьох людей, серед яких і зірки.
Співачка Кеті Перрі, пісня якої "Феєрверк" перетворилась у неофіційний гімн святкування, на своєму профілі у Twitter не пройшла повз цю ситуацію.
"Крихітко, ти феєрверк" – це 10 (ідеально), але у жінок у США зараз менше прав, ніж у справжнього бенгальського вогника".
Приміром, сестри Кім і Кортні Кардашян опублікували в Instagram-історіях одне-єдине повідомлення: "4 липня було скасовано через відсутність незалежності. З повагою, жінки". Цю тезу підтримала і мільйонна аудиторія шанувальників зірок реаліті-шоу.
Учасниця шоу "Справжні домогосподарки" Браунвін Віндем-Берк поділилась фото у костюмі з серіалу "Розповідь служниці", який демонструє суспільство, де у жінок нема основних прав.
"Сьогодні 4 липня. Не знаю, що святкувати цього року з тим фактом, що жінки по всій країні втратили права на своє тіло та охорону здоров’я, що дітей убивають у школах, сотні анти-ЛГБТК+ у виборчих бюлетенях, у темношкірих людей досі стріляє поліція через колір їхньої шкіри... Але я думаю, якщо повернутися до витоків цього свята, то білі чоловіки захищають свої гроші та владу, і ми точно дотримуємося цієї традиції", – відзначила вона.
Акторка Джессіка Честейн на своєму Twitter теж показала красномовне фото з піднятими середніми пальцями.
"З "днем незалежності" від мене та моїх репродуктивних прав", – додала зірка.
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