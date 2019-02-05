У США випробували перший у світі вантажний дрон

У США провели випробування вантажного безпілотника, побудованого за схемою тейлсіттера. Дрон виготовлений компанією Bell Helicopter.

Bell Helicopter вивела на тести апарат APT 70. Він побудований за схемою тейлсіттера. Це означає, що він не комплектується поворотними елементами, а є дроном з фіксованими крилами і вертикальними злетом/посадкою.

І ще: Єдиний в світі гібридний спорткар виставили на продаж

Перші випробування беспілотніка-тейлсіттера пройшли успішно. Очікується, що вже у 2020 році він надійде агентству NASA для початку програми по впровадженню безпілотників у загальний повітряний простір. У майбутньому це дітище Bell Helicopter буде використовуватися для транспортування різних вантажів: від замовлень в онлайн-магазинах до донорських органів.

Тейлсіттер APT 70 складається з чотирьох фюзеляжів, оснащених електродвигунами і гвинтами. Конструкція об'єднана парою крил і парою стабілізаторів. Між стабілізаторами розташовується вантажний відсік. Розробники повідомили, що безпілотник зможе перевозити майже 32 кілограми.

Зліт і посадка – вертикальні, відбуваються на хвіст. Під час польоту дрон перебуває у горизонтальному положенні. Така конструкція сприяє меншій витраті електроенергії і більш швидкому пересуванню. Завдяки бортовому обладнанню весь політ відбувається в автоматичному режимі.

Читайте також: У Китаї випустили найдешевший електричний пікап