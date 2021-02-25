Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

У США випробували міжконтинентальну ракету: відео

  • 30
У США випробували міжконтинентальну ракету: відео - фото 1

Американські військові провели успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Запуск провели на базі Ванденберг в штаті Каліфорнія.

Зазначено, що випробування, під час якого неозброєна ракета пролетіла приблизно 6,8 тисячі кілометрів до атола Кваджалейн на Маршаллових островах, демонструє, що кошти ядерного стримування Сполучених Штатів здатні справлятися з погрозами, а також "заспокоювати" союзників.

До слова: Екіпаж American Airlines розповів про зустріч з НЛО

"Флот міжконтинентальних балістичних ракет нашої країни перебуває напоготові 24/7. Експлуатаційні випробування підтверджують готовність і надійність Minuteman III", – заявив генерал-лейтенант Ентоні Коттон, заступник командувача Глобальним ударним командуванням ВПС США.

Як зазначається, підготовка і планування ракетних запусків відбувається на 6-12 місяців раніше терміну, а календарі запусків плануються на п'ять років вперед. У ВПС США підкреслили, що ці запуски не відповідають світовим подіям або регіональній напруженості.

Читайте також: На відео показали виліт з засніженого аеропорту українського авіагіганта Руслан Ан-124

Джерело: airforcetimes
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • 21 лютого, 15:19
  • 364
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 983
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4651
Загрузка...
Новини