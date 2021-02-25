У США випробували міжконтинентальну ракету: відео

Американські військові провели успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Запуск провели на базі Ванденберг в штаті Каліфорнія.

Зазначено, що випробування, під час якого неозброєна ракета пролетіла приблизно 6,8 тисячі кілометрів до атола Кваджалейн на Маршаллових островах, демонструє, що кошти ядерного стримування Сполучених Штатів здатні справлятися з погрозами, а також "заспокоювати" союзників.

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"Флот міжконтинентальних балістичних ракет нашої країни перебуває напоготові 24/7. Експлуатаційні випробування підтверджують готовність і надійність Minuteman III", – заявив генерал-лейтенант Ентоні Коттон, заступник командувача Глобальним ударним командуванням ВПС США.

Як зазначається, підготовка і планування ракетних запусків відбувається на 6-12 місяців раніше терміну, а календарі запусків плануються на п'ять років вперед. У ВПС США підкреслили, що ці запуски не відповідають світовим подіям або регіональній напруженості.

США провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты pic.twitter.com/i8QmhgSOcg — Голос Америки (@GolosAmeriki) February 24, 2021

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