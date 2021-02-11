Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
На відео показали виліт з засніженого аеропорту українського авіагіганта Руслан Ан-124
-
- 46
Державне підприємство Антонов опублікувало відео зльоту Ан-124-100-150 Руслан з аеродрому в Гостомелі Київської області. Ролик з'явився на сторінці компанії у Facebook.
Так, у Антонов показали зліт найбільшого українського транспортного літака. На кадрах видно, як авіагігант відривається від засніженої смуги, залишаючи позаду себе хмару снігу.
І ще: Авіакомпанія Emirates представила новий клас салону у своїх літаках: фото
"Виліт літака Ан-124-100-150 Antonov Airlines з засніженого аеродрому Київ-Антонов-2", – йдеться у підписі до ролика.
Читайте також: Авіакомпанія American Airlines зайнялася доставкою вина
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
15:18Сандра Баллок і Бред Пітт вперше знімуться в одному фільмі
-
14:48Сонік в кіно: Paramount показала тизер продовження фільму та назвала дату його виходу
-
14:22Німецька спортсменка знялася оголеною для Playboy: відверті фото (18+)
-
13:55Кіт з незвичайним забарвленням став зіркою мережі: фото
-
13:45В Єгипті з'явиться нова розвага: захоче спробувати кожен
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:27Американець поскаржився у 911 на білого тигра, який сидів біля дороги
-
13:05Онучка Єлизавети II народила первістка: зворушливий знімок
-
12:52Старенький Mercedes з пробігом майже 200 000 км розігнали до максимальної швидкості: відео
-
12:43Три причини дозволяти собі їсти шоколад
-
12:16На відео показали виліт з засніженого аеропорту українського авіагіганта Руслан Ан-124
-
11:53Голова сенатора США робив доповідь у Zoom догори дригом: курйозне відео
-
11:27Дженніфер Еністон святкує 52 роки: добірка нових фільмів з акторкою
-
10:51Якщо вам лінь писати резюме: дівчина поділилася хитрим лайфхаком, як знайти роботу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:19alyona alyona розчарувалася відпусткою у Єгипті і розповіла про недоліки Шарм-ель-Шейху
-
09:47Бігун в рожевому купальнику на Суперболі 2021 розбагатів на своїй витівці
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого
-
08:48Відомий американський репер шокував фанатів збільшенням грудей: фото (18+)
-
08:22Ідеальний сніданок: Аніта Луценко поділилася простим рецептом сирників
-
07:53Телеведуча у прямому ефірі завела глядачів танцем сідниць
-
07:33Не все так однозначно: Intel "розгромила" процесор Apple M1 у бенчмарках
-
07:17Погода в Україні 11 лютого: від снігу до крижаних дощів
- 10 лютого
-
21:48Найпотужніший серійний пікап влаштував перегони з Ford Shelby GT500: епічне відео
-
21:1811 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
11:27Дженніфер Еністон святкує 52 роки: добірка нових фільмів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 лютого
-
07:17Погода в Україні 11 лютого: від снігу до крижаних дощів
- 10 лютого
-
20:55Секс-експерт назвала головні міфи про інтимні іграшки, у які досі вірять
-
18:54Актори, які мали зіграти у відомих фільмах: інший Гаррі Поттер і Сутінки без Паттінсона
-
15:15Що приховують дерев'яні ложки: блогерка шокувала перевіркою на чистоту (відео)
-
12:53Швидкий тест на особистість: виберіть годинник на картинці
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
-
07:13Не 10 тисяч: учені розповіли, скільки насправді потрібно зробити кроків на день
- 09 лютого
-
20:51Відома блогерка показала старі фото і шокувала своїм перевтіленням
-
18:55Пара перетворила шкільний автобус у дім мрії на колесах (фото)
-
16:21Що бісить працівника секс-шопу – ніяких табу: 18+
-
14:20Яка зачіска була модною у твій рік народження: найпопулярніші стрижки від 1970-х до 2020
-
11:52Простий тест у картинці: яка ви людина у стосунках
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 лютого
-
07:16Сильвестр Сталлоне отримав новий Chevrolet Corvette: без черг та очікування
- 08 лютого
-
21:508 способів швидше дочекатися весни без стресів та поганого настрою
-
19:19Австралійка вразила схудненням і стала реальною Барбі (фото)
-
16:50Чому шкідлива їжа приносить задоволення і як з цим боротися
-
13:50Правила життя для кожного знаку Зодіаку, які ведуть до успіху
-
11:555 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого
-
08:48Голос країни 11 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні 8 лютого: снігопади та ожеледиця
- 07 лютого
-
20:48Pornhub змінює правила реєстрації: потрібно показати паспорт