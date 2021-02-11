На відео показали виліт з засніженого аеропорту українського авіагіганта Руслан Ан-124

Державне підприємство Антонов опублікувало відео зльоту Ан-124-100-150 Руслан з аеродрому в Гостомелі Київської області. Ролик з'явився на сторінці компанії у Facebook.

Так, у Антонов показали зліт найбільшого українського транспортного літака. На кадрах видно, як авіагігант відривається від засніженої смуги, залишаючи позаду себе хмару снігу.

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"Виліт літака Ан-124-100-150 Antonov Airlines з засніженого аеродрому Київ-Антонов-2", – йдеться у підписі до ролика.

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