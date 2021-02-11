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На відео показали виліт з засніженого аеропорту українського авіагіганта Руслан Ан-124

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Руслан Ан-124 злітає з Гостомеля - фото 1
Руслан Ан-124 злітає з Гостомеля

Державне підприємство Антонов опублікувало відео зльоту Ан-124-100-150 Руслан з аеродрому в Гостомелі Київської області. Ролик з'явився на сторінці компанії у Facebook.

Так, у Антонов показали зліт найбільшого українського транспортного літака. На кадрах видно, як авіагігант відривається від засніженої смуги, залишаючи позаду себе хмару снігу.

І ще: Авіакомпанія Emirates представила новий клас салону у своїх літаках: фото

"Виліт літака Ан-124-100-150 Antonov Airlines з засніженого аеродрому Київ-Антонов-2", – йдеться у підписі до ролика.

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