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Екіпаж American Airlines розповів про зустріч з НЛО

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Екіпаж American Airlines розповів про зустріч з НЛО - фото 1

Екіпаж рейсу 2292 авіакомпанії American Airlines під час польоту 21 лютого повідомив про небезпечне зближення з довгим циліндричним об'єктом. на висоті близько 11 тисяч метрів. Записав розмову пілотів з Центром управління повітряним рухом FAA в Альбукерке радіоперехоплювач Стів Дуглас.

Відзначається, що літак Airbus A320 прямував з Цинциннаті в Фінікс і перебував на захід від містечка Де-Мойн, коли пілот сказав авіадиспетчерам про невідомий літаючий об'єкт, який був схожий на крилату ракету і дуже швидко пролетів над літаком.

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"Щось було прямо над нами. Воно виглядало як довгий циліндричний об'єкт, який майже був схожий на щось на зразок крилатої ракети. Дуже швидко рухався прямо над нами", – зазначив пілот на записі.

У American Airlines підтвердили автентичність аудіозапису, однак за подробицями рекомендували звертатися до ФБР. Як підкреслює видання, це може свідчити про проведення розслідування.

Як вказали журналісти, подібна ситуація сталася в тому ж регіоні три роки тому. Тоді повідомлялося, що над двома літаками – Learjet і Airbus, пролітав непізнаний об'єкт.

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Джерело: thedrive
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