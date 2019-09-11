У США випробували гіперзвукові ракетні сани: відеофакт

Гіперзвукові сани розвинули швидкість до 10 тисяч 620 кілометрів на годину. Відео було опубліковано випробувальним центром ВПС США.

Випробувальний центр Військово-повітряних сил США виклав на YouTube ролик з ракетними санами. Тестування проходили на авіабазі Холломан у штаті Нью-Мексико.

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Сани встановили рейки і їм вдалося розвинути швидкість у 10 620 кілометрів на годину. Подробиці випробування не повідомляються.

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