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У США випав сніг, який не тане: люди гріють його феном і підпалюють

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У Техасі випав несправжній сніг? - фото 1
У Техасі випав несправжній сніг? / insider

Американські користувачі соцмереж висунули конспірологічну теорію про те, що у Техасі випав несправжній сніг. У Google навіть стали популярними пошукові запити про "фейковий сніг".

На вірусних відео, які поширюються під хештегом #governmentsnow (урядовий сніг), користувачі підносять сніжки до вогню або намагаються розтопити його за допомогою фена і в мікрохвильовій печі, але сніг нібито не тане.

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Юзери стверджують, що це не природне явище, а "створена урядом і засновником компанії Microsoft Біллом Гейтсом" фальшивка.

"У цьому замішані уряд і Білл Гейтс. Спасибі, Білл Гейтс, за спробу нас обдурити, сказавши, що це справжній сніг", – заявила одна з американок, намагаючись підпалити сніг запальничкою. Жінка заявила, що він не тане, а нібито загоряється. Вона підкреслила, що в мікрохвильовці сніг починає іскрити. Це означає, що в ньому є метал.

Насправді це явище називається сублімацією – сніг переходить з твердого стану в газоподібний, оминаючи рідкий.

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Джерело: insider
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