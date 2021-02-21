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У Саудівській Аравії спочатку випав сніг, а потім його засипало піском: унікальне видовище

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У Саудівській Аравії спочатку випав сніг, а потім його засипало піском: унікальне видовище - фото 1

В регіоні Табук Саудівської Аравії сніг випав вперше за 50 років. А потім його засипало піском з дюн. Тепер це все схоже на пломбір в шоколаді, і місцеві жителі у захваті.

Ролики з неїстівним ескімо почали активно з'являтися у різних соцмережах. Місцеві жителі діляться надзвичайно рідкісним видовищем.

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Сніг засипаний піском на кадрах виглядає так, немов вершкове морозиво, вкрите шоколадом. Пісок пустелі огорнув сніг на висотах Табуку після піщаної бурі в регіоні.

Люди ліплять сніговиків і влаштовують пікніки.

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Джерело: newsweek
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