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У Києві бачили люксовий Rolls-Royce Phantom за 18 мільйонів гривень
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Київ вже не вперше дивує громадян великою кількістю дорогих автомобілів. Днями в столиці України засвітився дуже дорогий Rolls-Royce Phantom, який супроводжував Range Rover з охороною, що заїхав пообідати в McDonald's.
Вартість такого кортежу в сумі наближається до 25 мільйонів гривень. Причому один тільки Rolls-Royce Phantom обійдеться мінімум в 18 мільйонів. Фотографію зобразив інстаграм-блогер @luxcar_of_ua.
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Цікаве місце для паркування! З іншого боку, навіть таким заможним українцям не чужі прості людські радості, як поїздка в МакДрайв перекусити бургерами. На жаль, через локдаун в Україні, ресторани закриті і їжу можна купувати тільки на винос або на машині.
Столиця вже не вперше дивує великою кількістю дуже рідкісних і дорогих автомобілів, що зустрічаються на дорогах. Не так давно очевидці помітили рідкісний позашляховик Lamborghini вартістю 11 мільйонів.
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