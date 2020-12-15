У США винайшли подушку безпеки-кокон для авто

Американська компанія Waymo, відома розробками в області безпілотних автомобілів, запатентувала принципово нову подушку безпеки.

Творці стверджують, що ейрбеги, які повністю накривають собою пасажира, забезпечують кращий захист, ніж звичайні подушки.

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У патентних документах розробка Waymo іменується Deployable passenger enclosure або Пасажирська огорожа. Про принцип роботи пристрою можна судити з зображень: на них видно великі ейрбеги, які при зіткненні розкриваються і вкутують все тіло водія подібно кокону.

Відзначається, що у разі потреби в салоні можна вмістити ще одну таку подушку, яка захистить переднього пасажира і значно знизить ризик отримання травм при аварії. Заявку на отримання патенту Waymo подала ще в червні 2018 року, проте документ компанії видали лише на цього тижня.

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