На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У США винайшли подушку безпеки-кокон для авто
-
- 55
Американська компанія Waymo, відома розробками в області безпілотних автомобілів, запатентувала принципово нову подушку безпеки.
Творці стверджують, що ейрбеги, які повністю накривають собою пасажира, забезпечують кращий захист, ніж звичайні подушки.
І ще: Названа одна з найнебезпечніших трас в Україні, яка перетворилася на ковзанку
У патентних документах розробка Waymo іменується Deployable passenger enclosure або Пасажирська огорожа. Про принцип роботи пристрою можна судити з зображень: на них видно великі ейрбеги, які при зіткненні розкриваються і вкутують все тіло водія подібно кокону.
Відзначається, що у разі потреби в салоні можна вмістити ще одну таку подушку, яка захистить переднього пасажира і значно знизить ризик отримання травм при аварії. Заявку на отримання патенту Waymo подала ще в червні 2018 року, проте документ компанії видали лише на цього тижня.
Це цікаво: Чому не варто займатися сексом в автомобілі взимку
-
11:51Наречена Роналду знялася у новорічній фотосесії в еротичній білизні: пікантні фото
-
11:23Toyota присвятила авто людям, які працювали під час епідемії COVID-19: фото
-
10:50Над Швейцарією утворився алмазний пил: кадри рідкісного атмосферного явища
-
10:19Харківський батько на ковзанах став зіркою соцмереж: веселе відео
-
09:47Під Вашингтоном знесли готель: момент вибуху показали на відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 грудня
-
08:50Руслан АН-124 доставив у США великий супутник для SpaceX: фото
-
08:22Дослідники з'ясували, як вино і сир впливають на когнітивні здібності
-
07:55Lady Gaga знялася топлес у спокусливих стрінгах: сексуальне фото
-
07:17У США винайшли подушку безпеки-кокон для авто
- 14 грудня
-
21:50На ці знаки Зодіаку завжди можна покластися
-
21:1815 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Як зробити подарунок на Новий рік 2021 своїми руками: 4 круті ідеї
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:19Вийшов перший трейлер видовищного бойовика Ніхто від авторів Джона Віка
-
19:45Кохана Роналду влаштувала відверту фотосесію біля ялинки
-
19:14П'ять причин негайно зайнятися плаванням
-
18:43Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 9 випуск, хто покинув шоу
-
17:43Ознакою чого можуть бути постійно холодні ноги
-
17:17У мережі показали справжній квиток на Титанік: фотофакт
-
16:45Щось новеньке: рецепт салату олів'є з шинкою і ананасом
-
16:15Настя Каменських отримала премію у зухвалій сукні
-
15:46Названий простий спосіб зняти стрес за 1 хвилину
-
15:21Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення у 21 столітті
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 грудня
-
07:17У США винайшли подушку безпеки-кокон для авто
- 14 грудня
-
20:46Як зробити подарунок на Новий рік 2021 своїми руками: 4 круті ідеї
-
18:43Супер Топ-модель по-українськи 2020: дивитись онлайн 9 випуск, хто покинув шоу
-
15:21Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення у 21 столітті
-
12:52Новорічний стіл 2021: у скільки українцям обійдеться приготування святкових страв
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 грудня
-
07:18Погода 14 грудня: де очікуються дощі з мокрим снігом
- 13 грудня
-
20:22Дівчина тижня: провокаційна ексвелосипедистка Люсія Яворчекова, яка спокушає гарячими фото
-
17:49Гід по гаманцях: як вибрати стильний аксесуар, який стане відмінним подарунком
-
14:21Нові пісні грудня 2020: плейлист найкращої музики для вдалого настрою
-
12:22Яким знакам Зодіаку сьогодні варто присвятити час домівці
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 грудня
-
08:17Mercedes-Benz і BMW помирилися: і навіть прорекламували один одного
- 12 грудня
-
15:21Тест на особистість у картинці: яка ваша найкраща риса
-
12:12Як взимку вберегтися від сніжної хвороби: дієві поради
-
09:49Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 грудня
- 11 грудня
-
20:20Чому не варто займатися сексом в автомобілі взимку
-
18:44Холостячка 2020: дивитись онлайн, хто покинув реаліті у 8 випуску
-
15:42Білл Гейтс порадив 5 книг "кепського" 2020 року
-
12:20Простий тест у картинці розкриє проблеми в особистому житті
-
08:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 грудня
-
07:51Марсохід Curiosity зробив нові фотографії Червоної планети
- 10 грудня
-
21:1311 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:40Кришталеві візерунки: зустрічайте Різдво та Новий рік з новими українськими піснями