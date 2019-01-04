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У США винайшли 3D-принтер, який друкує та готує їжу

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Той момент, коли 3D-принтер готує їжу - фото 1
Той момент, коли 3D-принтер готує їжу / Anthill Magazine

Група науковців з Колумбійського університету США розробила революційний 3D-принтер, який може не лише друкувати продукти, а й готувати з них страви.

"Цифрову їжу" готують з подрібнених продуктів, створюючи цікаві форми та узори.

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Продукти нагріваються знизу. За допомогою лазерів вони доводяться до готовності, і, в результаті, "видруковуються" готові страви.

Так виглядає процес приготування їжі - фото 299156
Так виглядає процес приготування їжі

Такий формат приготування їжі дозволяє контролювати процес харчування та визначати інгредієнти, які використовуються найчастіше.

Розробники вважають, що у перспективі можна створити систему, в якій люди зможуть ділитися один з одним їжею в цифровому вигляді.

"Лазерна кулінарія" значно точніша, і може якісно обсмажувати продукти, залишаючи їх соковитими та ніжними.

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Джерело: jonathanblutinger
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