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У США винайшли 3D-принтер, який друкує та готує їжу
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Група науковців з Колумбійського університету США розробила революційний 3D-принтер, який може не лише друкувати продукти, а й готувати з них страви.
"Цифрову їжу" готують з подрібнених продуктів, створюючи цікаві форми та узори.
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Продукти нагріваються знизу. За допомогою лазерів вони доводяться до готовності, і, в результаті, "видруковуються" готові страви.
Такий формат приготування їжі дозволяє контролювати процес харчування та визначати інгредієнти, які використовуються найчастіше.
Розробники вважають, що у перспективі можна створити систему, в якій люди зможуть ділитися один з одним їжею в цифровому вигляді.
"Лазерна кулінарія" значно точніша, і може якісно обсмажувати продукти, залишаючи їх соковитими та ніжними.
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