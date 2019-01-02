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Samsung покаже на CES 2019 свої передові розробки
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Компанія Samsung опублікувала список розробок, які будуть представлені під час майбутньої CES 2019.
Стало відомо, що лабораторія Samsung C-Lab привезе на виставку вісім нових проектів, у тому числі як мультимедійні напрацювання, призначені для професіоналів у певних областях, так і побутові прилади для використання в повсякденному житті.
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Tisplay – додаток доповненої реальності для стримерів. Тепер, щоб прорекламувати щось під час трансляції, зовсім необов'язково чекати, поки привезуть потрібний мерч. Tisplay дозволяє розміщувати у кадрі будь-які, в тому числі рекламні повідомлення і картинки, безпосередньо на одязі ведучого.
aiMo – пристрій для запису ASMR-аудіо. Професійне обладнання не буде потрібно – досить буде смартфона і спеціального чохла, що імітує людські вуха. Алгоритм ШІ аналізує звук, а потім проводить обробку, роблячи запис більш якісним і реалістичним навіть при роботі у гамірному оточенні або на вулиці.
MEDEO – додаток, здатний швидко створювати з відзнятого матеріалу відеоролики для соціальних мереж. Поліпшити якість зображення, додати спецефекти або музику або вставити в відео ще один ролик – це лише частина можливостей програми.
PRISMIT – сервіс для читання новин і пошуку подій, які їм передували. При відкритті користувачем чергової новини спеціальний алгоритм ШІ самостійно аналізує текст і знаходить додаткову інформацію, яка з ним пов'язана.
Perfume Blender – програма, що дозволяє користувачеві самостійно створити відповідний йому аромат. Щоб штучний інтелект міг щось порадити, досить просто сфотографувати флакон з улюбленим парфумом, а додаток сам згенерує декілька відповідних варіантів.
Girin Monitor Stand – розумна підставка для монітора, здатна регулювати кут нахилу дисплея. Якщо аксесуар зауважив, що користувач псує поставу, вона починає автоматично підлаштовувати положення екрану таким чином, щоб змусити людину змінити стан на більш зручний і поліпшити її поставу.
Alight – звичайна на вигляд настільна лампа, яка забезпечена власним алгоритмом штучного інтелекту, здатним аналізувати рівень освітленості в приміщенні і підлаштовувати його до оптимальних значень. Це робиться для того, щоб господар не зіпсував зір – наприклад, читаючи в темряві.
SnailSound – спеціальна гарнітура і додаток для людей з порушеннями слуху. Він дозволить власнику чіткіше чути звуки. У деяких ситуаціях це може виявитися дуже корисною можливістю.
У блозі компанії опубліковано лише короткий опис кожного з восьми проектів. Подробиці розробники озвучать уже на виставці.
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