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На пляжі Кирилівки виявили несподівану знахідку, яка здивувала мережу: фотофакт

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Кирилівка - фото 1
Кирилівка

На узбережжі Азовського моря в курортному селищі Кирилівка знайшли останки крокодила. Очевидці поділилися фото у мережі.

Так, знімок дивної знахідки показав в Instagram користувач Максим Семенда. Він повідомив, що виявив останки крокодила під час прогулянки по пляжу. "Гуляли по пляжу, наткнулися на труп крокодила, будемо акуратнішими в цьому році", – прокоментував автор фото.

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Варто відзначити, що в цьому регіоні крокодили ніколи не жили. Версія про те, що крокодил міг прийти по воді або втекти із заповідника малоймовірна.

Швидше за все, рептилію використовували місцеві жителі у курортний сезон, пропонуючи туристам сфотографуватися з екзотичною твариною. Неналежне поводження з тваринами, постійне перебування на сонці, заклеювання ротів скотчем – все це призводить до їхньої загибелі. Швидше за все, подібна доля спіткала і цього крокодила.

На пляжі Кирилівки виявили несподівану знахідку, яка здивувала мережу: фотофакт - фото 458897

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