У США відкрили справжній шпигунський музей

Наймасштабнішу колекцію шпигунських артефактів показали у Вашингтоні. Експонати звозили звідусіль в спеціально придбаний восьмиповерховий будинок в центрі міста.

Кожен відвідувач музею на певний час сам перетворюється на шпигуна, а на виході йому розповідають про дві його найрозвиненіші шпигунські навички.

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У музеї зібрана найбільша в світі колекція шпигунських артефактів. Зокрема, там міститься дерев'яний герб США, який радянські діти подарували американському посольству в 1945 році. А через сім років американці в ньому знайшли прослуховування. Ще один експонат – тушки мертвих щурів, в яких агенти передавали один одному цінну інформацію.

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