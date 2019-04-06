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У Лондоні планують відкрити перший у світі Музей розкішниці

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На відкриття музею активно збирають кошти - фото 1
На відкриття музею активно збирають кошти

Британська активістка Флоренс Шехтер запустила краудфандингову кампанію. Вона планує зібрати кошти на відкриття Музею вагіни у Камден-маркет на півночі Лондона.

Шехтер хоче, щоб її проект був ЛГБТ-інклюзивним. Представники ЛГБТ-спільнот увійдуть до ради кураторів, а музей відзначить історичних особистостей, які могли б стати частиною руху, якби дожили до наших днів.

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Я хочу, щоб відвідувачі музею бачили, що у вагінах немає нічого сороміцького, так само, як нічого сороміцького у належності до ЛГБТ. Все це цілком нормально і існувало у всі часи, – наголосила активістка.

На відкриття музею дівчині потрібно зібрати 300 тисяч фунтів стерлінгів. З допомогою краудфандингу їй вже вдалося зібрати понад 24 тисячі на момент написання цієї публікації.

До слова, у світі вже існує музей, присвячений чоловічим геніталіям – Ісландський музей фалосів у Рейк'явіку відкрився ще у 1997 році.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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