У США відкрили ресторан, де можна цілком легально покурити марихуану

У закладі можна буде не лише попоїсти, а й відпочити

У Західному Голлівуді запрацював перший у Штатах ресторан, де офіційно дозволено курити канабіс. Називається заклад Lowell Farms.

Ресторація відкрилася через майже два роки після того, як Каліфорнія дозволила продаж канабісу для відпочинку. Весь цей час каліфорнійці, не ховаючись, вживали марихуану на приватних вечірках і святах. Тепер же ресторан Lowell Farms у модному районі Голлівуду дозволив своїм гостям розслаблятися й під час вишуканої вечері.

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Генеральний директор закладу Кевін Бреді пишається, що нарешті вдалося зробити легальним продукт, який був поза законом протягом 120 років.

Їжа, що подається в новому кафе, не містить канабісу. Однак відвідувачам пропонують послуги фахівця, який рекомендує, як поєднувати різні сорти марихуани з тими чи іншими стравами.

За словами шеф-кухаря Андреа Драммера, кожен день тут буде відчуватися запах і смак різних сортів "травички", яку тут пропонуватимуть так само, як пропонують, до прикладу, вина.

Ресторан орієнтований не тільки на голлівудських знаменитостей, яким однозначно припаде до душі це місце. Директор закладу сподівається, що сюди стануть навідуватися цілими сім'ями, включаючи старших членів родини. Також він вважає: заради того, щоб потрапити в цей ресторан, в Каліфорнію приїжджатимуть гості з різних куточків планети.

Зауважимо, що в ресторані є дві обідні зони – в приміщенні і просто неба, забезпечені високотехнологічною системою фільтрації повітря.

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