Уже не цікава: чому підлітки втрачають цікавість до марихуани

Учені з Університету Монтани заявили, що підлітки вживають менше канабісу, якщо він не заборонений законом. Це є основною причиною зниження їхньої цікавості до заборонених речовин.

Команда вчених проаналізувала дані опитувань 1,4 млн американських підлітків з 1993 по 2017 роки. Виявилося, що молодь почала вживати більше марихуани, але тільки в тих штатах, де вона досі заборонена. В інших регіонах цей показник падає.

І ще: Відомий репер став партнером компанії з виробництва марихуани

Зняття заборони призводить до того, що в нелегальних дилерах марихуани більше немає потреби – її продають у ліцензованих точках. А там, у свою чергу, у підлітків вимагають показати паспорт. Нагадаємо, що у всіх без винятку штатах канабіс дозволено вживати тільки після повноліття. Крім того, молодь просто втрачає цікавість до марихуани, коли вона не стає чимось забороненим.

Марк Андерсон, один з авторів дослідження, хоче, щоб результати його праці допомогли позбутися побоювань, пов'язаних з легалізацією канабісу.

Сьогодні марихуана легалізована у Колорадо, Вашингтоні, Орегоні, Неваді, Массачусетсі, Каліфорнії і на Алясці. З поширенням легалайзу багато вузів країни почали відкривати програми підготовки фахівців з канабісу, адже вважається, що це дуже перспективний напрямок.

Читайте також: Науковці назвали ще одну перевагу марихуани, і до чого тут вага?