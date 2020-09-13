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У США відкрили перший McDonald's з нульовим енергоспоживанням

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McDonald's з нульовим енергоспоживанням - фото 1
McDonald's з нульовим енергоспоживанням / designboom

У Флориді, на курорті Волт Дісней відкрився новий McDonald's – перший у світі з нульовим споживанням енергії. Місце також стане центром навчання для компанії – в ньому будуть тестуватися рішення щодо скорочення споживання енергії та води.

Будівля спроєктована архітекторами чиказького бюро Ross Barney Architects. Ресторан площею 745 квадратних метрів має V-подібний дах з сонячними батареями, а фотоелектричні скляні панелі інтегровані в усю будівлю. Крім того, 25 автономних ліхтарів для парковок допомагають компенсувати понад 9 000 кВтг на рік.

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Вікна-жалюзі, керовані датчиками вологості і температури зовнішнього повітря, закриваються автоматично, коли потрібно увімкнути кондиціонер. Тераса, що служить продовженням критої їдальні, має стіни з дерев'яними решітками і вентилятори. Зовні понад 150 квадратних метрів площі покрито рослинами, які поглинають вуглекислий газ, сприяючи збереженню біорізноманіття та утриманню води.

У США відкрили перший McDonald's з нульовим енергоспоживанням - фото 425151

У США відкрили перший McDonald's з нульовим енергоспоживанням - фото 425152

У США відкрили перший McDonald's з нульовим енергоспоживанням - фото 425153

У США відкрили перший McDonald's з нульовим енергоспоживанням - фото 425154

У США відкрили перший McDonald's з нульовим енергоспоживанням - фото 425150

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Джерело: designboom
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