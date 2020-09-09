Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Apple показала інтер'єр свого першого магазину на воді

  • 11
Магазин Apple на воді - фото 1
Магазин Apple на воді / apple

Apple повідомила, що 10 вересня відкриє у Сінгапурі свій перший магазин на воді. У блозі компанії опублікували фотографії інтер'єру.

Магазин розташований у бухті Marina Bay біля готелю і казино Marina Bay Sands. Він являє собою скляний купол, що складається зі 114 частин, з'єднаних десятьма вертикальними стійками. У компанії підкреслили, що це перша у своєму роді споруда.

І ще: Apple озвучила дату презентації iPhone 12 та інших "яблучних" новинок

Apple показала інтер'єр свого першого магазину на воді - фото 424518

На внутрішній стіні сфери є перегородки, які створюють тінь і те, що Apple називає "ефектом нічного освітлення". У верхній частині сфери розташований окулус, що пропускає сонячне світло. Крім торгового залу з усіма звичайними гаджетами, під куполом є відеоекран і зона відпочинку, де можна проводити виступи та лекції. На підводному рівні магазину розташований перший підводний зал засідань, де підприємці і розробники, зацікавлені в навчанні і консультуванні, можуть зустрітися з членами команди Apple.

Створений у співпраці з агентством Foster + Partners Apple Marina Bay Sands стане третім магазином компанії в Сінгапурі. Там працюватимуть 148 осіб, які в цілому говорять на 23 мовах світу.

Охочі відвідати магазин у день відкриття повинні забронювати час на сайті. У зв'язку з пандемією в Сінгапурі працюють обмеження за кількістю відвідувачів публічних закладів та дистанції між ними.

Apple показала інтер'єр свого першого магазину на воді - фото 424515

Apple показала інтер'єр свого першого магазину на воді - фото 424516

Apple показала інтер'єр свого першого магазину на воді - фото 424517

Apple показала інтер'єр свого першого магазину на воді - фото 424520

Apple показала інтер'єр свого першого магазину на воді - фото 424519

Читайте також: Характеристики iPhone 12 Pro Max потрапили у мережу

Джерело: apple
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День народження Фредді Мерк'юрі: рідкісні кадри з життя легендарного музиканта
  • 05 вересня, 14:25
  • 1480
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 352
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2504897
Загрузка...
Новини