Apple показала інтер'єр свого першого магазину на воді

Apple повідомила, що 10 вересня відкриє у Сінгапурі свій перший магазин на воді. У блозі компанії опублікували фотографії інтер'єру.

Магазин розташований у бухті Marina Bay біля готелю і казино Marina Bay Sands. Він являє собою скляний купол, що складається зі 114 частин, з'єднаних десятьма вертикальними стійками. У компанії підкреслили, що це перша у своєму роді споруда.

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На внутрішній стіні сфери є перегородки, які створюють тінь і те, що Apple називає "ефектом нічного освітлення". У верхній частині сфери розташований окулус, що пропускає сонячне світло. Крім торгового залу з усіма звичайними гаджетами, під куполом є відеоекран і зона відпочинку, де можна проводити виступи та лекції. На підводному рівні магазину розташований перший підводний зал засідань, де підприємці і розробники, зацікавлені в навчанні і консультуванні, можуть зустрітися з членами команди Apple.

Створений у співпраці з агентством Foster + Partners Apple Marina Bay Sands стане третім магазином компанії в Сінгапурі. Там працюватимуть 148 осіб, які в цілому говорять на 23 мовах світу.

Охочі відвідати магазин у день відкриття повинні забронювати час на сайті. У зв'язку з пандемією в Сінгапурі працюють обмеження за кількістю відвідувачів публічних закладів та дистанції між ними.

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