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Кличку і не снилось: у Китаї відкрили найдовший скляний міст
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У китайській провінції Гуандун відкрили найдовший у світі скляний підвісний міст через річку Ляньцзян. Його довжина становить 526 метрів. Сам міст потрапив у Книгу рекордів Гіннесса.
Міст висить над річкою на висоті 201 метра. Скло складається з трьох шарів загальною товщиною 4,5 сантиметра, завдяки чому конструкція може утримати до 500 людей одночасно.
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Сам міст виглядає досить мінімалістично: архітектори не хотіли, щоб він сильно виділявся на тлі природи. Він тримається на товстих тросах, які кріпляться до двох червоних металевих веж.
Міст досить вузький, але на ньому передбачені оглядові майданчики, ширина яких становить 8,8 метра. Завдяки скляній конструкції він прозорий і відвідувачі можуть бачити, що у них відбувається під ногами.
Міст є спільним проєктом дослідників з Чжецзянського університету і китайської архітектурної студії Architectural Design.
Другий по довжині підвісний скляний міст також розташований у Китаї, в провінції Хебей. Його довжина становить 488 метрів. Він був відкритий ще у 2017 році.
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