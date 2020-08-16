У США відкрили новий спосіб ефективніше вчити іноземні мови

Група вчених із США розробила пристрій, який дозволяє вивчати іноземну мову на 13% ефективніше. Це можливо за допомогою стимуляції блукаючого нерва (tVNS) безпечними електричними імпульсами.

Прилад тестували на 36 дорослих англомовних учасників, прикріпивши його до вуха добровольців. Далі їх попросили послухати і спробувати розрізнити чотири тони мандаринського діалекту (саме тони в китайській мові і його діалектах особливо важкі для іноземців).

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Учасників поділили на три групи: перша слухала складні тони і отримувала нейростимуляцію, другій групі дісталися простіші тони і та ж стимуляція, а третій – всі тони без допомоги приладу.

Найкращих результатів досягла друга група, в якій учасники змогли розрізняти тони на 13% краще і досягли піку своїх здібностей у два рази швидше за інших.

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