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У США відкликають всі нові BMW: у чому причина

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BMW - фото 1
BMW / consumerreports

Автомобілі BMW не відповідають стандартам безпеки транспортних засобів.

Американське Національне управління безпекою руху на трасах (NHTSA) ініціювало відкличну кампанію для автомобілів концерну BMW. Проблеми відзначені майже у всіх машин з 2018 року випуску.

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Кампанія відкликання торкнеться моделей марок BMW, Rolls-Royce і навіть Toyota. У останніх відгукують Cullinan, Phantom і Supra. Причина відкликання вельми небанальне, на всіх перерахованих моделях спостерігаються проблеми з налаштуванням камери заднього виду: система дозволяє налаштувати зображення таким чином, що розрізняти об'єкти на екрані стає складно.

У звіті NHTSA вказується, що автомобілі BMW не відповідають стандартам безпеки транспортних засобів. Про проблему відомо з травня 2019 року, починаючи з виявлення неполадок на моделі BMW X4. Виправити дефект просто, шляхом заміни програмного забезпечення.

BMW - фото 361505
BMW

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Джерело: consumerreports
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