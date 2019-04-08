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У США відбувся найкоротший концерт: він тривав 28 секунд

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Співак вийшов на волю під заставу - фото 1
Співак вийшов на волю під заставу / Chicago Tribune

Американський співак R. Kelly виступив з найкоротшим концертом у кар'єрі. Виконавець вийшов на сцену клубу рівно на 28 секунд.

Співак Роберт Сильвестр Келлі, відомий під сценічним ім'ям R. Kelly, виступив у нічному клубі з рекордно коротким концертом. Виконавець з'явився на сцені клубу в Спрінгфілді, штат Іллінойс, на 28 секунд.

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Келлі виконав кілька рядків однієї зі своїх пісень. Ще близько півгодини співак виділив на спілкування і знімки з фанатами. Перед виступом він попросив ЗМІ "заспокоїтися". Це був перший виступ знаменитості після звинувачень у сексуальному насильстві з обтяжливими обставинами за 10 пунктами. Співак вийшов на волю під заставу.

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Джерело: theguardian
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