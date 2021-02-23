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У США величезний особняк перевезли на нове місце

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У США перевезли будинок - фото 1
У США перевезли будинок / sfchronicle

У Сан-Франциско власник старовинного будинку в вікторіанському стилі перевіз споруду у нове місце прямо по вулицях міста. За унікальною операцією спостерігали натовпи містян.

Двоповерховий будинок, побудований 139 років тому, загальною площею близько 500 квадратних метрів, помістили на величезний причіп і за допомогою вантажівки обережно перемістили.

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Щоб організувати доставку, власник вирішив низку важливих логістичних питань, включаючи затвердження маршруту у пожежній службі. Для безпечного транспортування на вулицях були зрізані дерева, переставлені дорожні знаки і змінені місця парковки машин. Загальна вартість перевезення за шість кварталів від старого місця розташування обійшлася власнику у 400 тисяч доларів.

На звільненій земельній ділянці почнеться будівництво нового багатоквартирного будинку.

У США величезний особняк перевезли на нове місце - фото 448821

У США величезний особняк перевезли на нове місце - фото 448822

У США величезний особняк перевезли на нове місце - фото 448823

У США величезний особняк перевезли на нове місце - фото 448824

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Джерело: sfchronicle
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