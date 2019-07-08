Собака у котячій сутичці: епічне відео розвеселило мережу

Користувачі не можуть втримати емоцій від епічного відео, на якому собака втрутився у сутичку між котами. Чимало людей навіть впізнали себе на вихідних на цьому ролику.

На платформі Reddit користувач з ніком mossberg91 поділився відео з котами та собакою під закладом, яке за короткий час опинилось у топах мережі. Всього за 6 годин допис побачили більш як 24 тисячі осіб, а ще понад 200 залишили коментарі. А все тому, що на записі можна побачити, які між котами назріває конфлікт, однак раптом з'являється золотистий ретривер, який "бере за барки" свого друга та забирає з небезпечного місця.

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"Це того не варте, приятелю, повернімось всередину", – йдеться у підписі. І справді, чимало користувачів зізнались, що так виглядають їхні вихідні ввечері у компанії друзів.

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