У США в серпні представлять найшвидший серійний суперкар

Компанія SSC North America через 8 років роботи оголосила про дату презентації суперкара SSC ​​Tuatara. Розробники підносять гіперкар як претендента на титул найшвидшого серійного автомобіля у світі.

На думку розробників, потіснитися доведеться і Bugatti Chiron, і творінням шведської фірми Koenigsegg, і ще безлічі дуже швидких машин. Обіцяно, що серійна Tuatara зможе "пробити" позначку у 300 миль на годину, тобто розженеться мінімум до 480 км/год.

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Суперкар SSC ​​Tuatara

Суперкар SSC ​​Tuatara

Робота над Tuatara почалася у 2011 році, а приблизну дату передачі першого серійного купе щасливому покупцеві оголосили лише у 2018 році. Виробник офіційно заявив, що передача ключів перетвориться в урочистий захід і відбудеться в рамках Monterey Car Week в серпні цього року.

За попередніми даними, 100 км/год автомобіль набере за 2,5 с, а дистанцію дрегрейсингу у 402 метри пролетить за 9,75 секунди. Домогтися цього вдалося завдяки вуглепластиковому кузову, коефіцієнту аеродинамічного опору 0,279 і суперпотужному мотору.

Суперкар SSC ​​Tuatara

Спеціально розроблений 5,9-літровий V8, який розвиває 1 350 к.с. на звичайному бензині і 1 750 к.с. – на біоетанолі Е85. Працює він в парі з особливою коробкою передач – механічною 7-ступінчастою КПП, у якої є власний комп'ютерний блок управління і здатність змінювати передачі за 100 мілісекунд.

В яку суму обійшовся довгоочікуваний SSC Tuatara першому власнику, поки невідомо.

Суперкар SSC ​​Tuatara

Суперкар SSC ​​Tuatara

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