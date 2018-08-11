У США в храмі відкрили пивоварню

В одному з християнських храмів в штаті Каліфорнія відкрили пивоварню і заклад для розпивання алкоголю.

Варто відзначити, що це зробили для того, щоб парафіяни могли обговорювати богословські питання і слухати проповіді за кухлем пива або вина.

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Так звану "Пивоварну компанію Вищої Мети" відкрила Общинна Церква Вищої Мети.

Пивоварня в церкві

Пивоварня розташовується в спеціальній комерційній частині церкви. Раніше там був книжковий магазин.

Пастор церкви Крістофер Ван Хол не бачить в поєднанні храму Божого з пивоварнею ніяких морально-етичних і духовних проблем. Він запевняє, що сам Ісус Христос не засуджував вживання вина.

За його словами, заборона на вживання алкогольних напоїв в американських церквах є відносно недавнім нововведенням. Пастор нагадує також, що колись монахи самі варили пиво, і найбільш прославилися на цьому терені траппісти, які займалися цим ще в 17 столітті.

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