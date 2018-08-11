Статуї 12 століття намалювали котячі вуса: опубліковано фото

Скульптуру очищають від фарби за допомогою лазерних технологій. Вандалам загрожує штраф в 150 тисяч євро.

В Іспанії поліція розшукує вандалів, які намалювали на мармуровій статуї святого в соборі Сантьяго-де-Компостела 12 століття котячі вуса.

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Ймовірно вандали були фанатами групи Kiss, а котячі вуса імітують сценічний грим барабанщика групи Еріка Сінгера.

Іспанські правоохоронні органи в офіційному Twitter попросили громадян про допомогу в пошуку вандалів. Їм загрожує штраф у розмірі 150 тисяч євро.

IMPORTANTE, DIFUSIÓN POR FAVOR

La Catedral de Santiago es Patrimonio de la Humanidad. Nos pertenece a todos. Estas pintadas, además de una falta absoluta de respeto o civismo, son DELITO.

Ayúdanos a encontrar al responsable/s.



Si sabes algo: 091 pic.twitter.com/bIXDVf6JDu — Policía Nacional (@policia) 6 серпня 2018 р.

"Собор Сантьяго – це об'єкт Світової спадщини. Він належить нам усім. Крім демонстрації повної відсутності поваги, цей акт вандалізму є злочином", – йдеться в повідомленні.

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