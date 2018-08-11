Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Статуї 12 століття намалювали котячі вуса: опубліковано фото

  • 24
Статуя 12 століття - фото 1
Статуя 12 століття / Twitter

Скульптуру очищають від фарби за допомогою лазерних технологій. Вандалам загрожує штраф в 150 тисяч євро.

В Іспанії поліція розшукує вандалів, які намалювали на мармуровій статуї святого в соборі Сантьяго-де-Компостела 12 століття котячі вуса.

І ще: У Єгипті знайшли 3000-річний сир

Ймовірно вандали були фанатами групи Kiss, а котячі вуса імітують сценічний грим барабанщика групи Еріка Сінгера.

Іспанські правоохоронні органи в офіційному Twitter попросили громадян про допомогу в пошуку вандалів. Їм загрожує штраф у розмірі 150 тисяч євро.

"Собор Сантьяго – це об'єкт Світової спадщини. Він належить нам усім. Крім демонстрації повної відсутності поваги, цей акт вандалізму є злочином", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Археологи виявили в Єгипті гробниці з незвичайними фресками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 514
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 257
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461283
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Історія