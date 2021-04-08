У Києві виявили унікальне кладовище ретро-машин: фото

В українській столиці знайшли кладовище для старих автомобілів. Воно розташоване на березі річки Дарниця, недалеко від ТЕЦ-4.

Машин на унікальній локації небагато, але є й цікаві екземпляри. Тут і жовта радянська Волга, яка багато років тому працювала в столичній службі таксі та позашляховик УАЗ, а також кілька іномарок 1990-х років. Знімки з'явилися на сторінці Київ – Лівобережжя Київське у Facebook.

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Стан автомобілів жахливий – від деяких залишилися лише кузова, а ось Волга збереглася непогано. Її навіть можна відновити.

Біля машин також є залишки старих труб і купа будівельного сміття. У коментарях під публікацією користувачі мережі стали писати, що тепер вандали можуть розграбувати старі авто. Хто організував звалище ретро-машин невідомо.

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