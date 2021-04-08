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Незвичайний лімузин Cadillac продають усього за 98 тисяч гривень: фото

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Cadillac Fleetwood Brougham 1994 року - фото 1
Cadillac Fleetwood Brougham 1994 року / auctions.yahoo

У Японії з'явилося оголошення про продаж дуже незвичайного автомобіля – Cadillac Fleetwood Brougham 1994 року. Седан був перероблений в лімузин, пофарбований в різнокольорові психоделічні візерунки, а салон і зовсім став "будиночком Барбі" в кислотно-рожевому виконанні. Зате й ціна символічна.

Модель Fleetwood Brougham, яка у багатьох асоціюється з фільмом "Хрещений батько", змінилася до невпізнання. На жаль, інформації про "перетворення" машини продавець не надав. А тому не відомо, як був подовжений кузов. Можна припустити, що лімузином він став завдяки масивній вставці в центрі кузова. При цьому уточнюється, що машина залишилася п'ятимісною, та й кількість дверей не змінилася.

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Незвичайний лімузин Cadillac продають усього за 98 тисяч гривень: фото - фото 454747

Ще більше дивує інтер'єр з його яскраво-рожевою обробкою. Такою тканиною обшиті не тільки крісла, але й дверні карти, стеля, приладова панель і навіть килимки. А на стелі замість звичного плафона висить справжнісінька кришталева люстра. Крім цього, видно, що у салоні є столик, напівзруйнований мінібар і компоненти акустичної системи. На жаль, від них вже майже нічого не залишилося. Та й весь салон в цілому є у жахливому стані.

Втім, не набагато кращий й стан кузова з екстравагантними психоделічними візерунками. А лакофарбове покриття подекуди відшаровується. Наприклад, на даху взагалі відсутній великий шматок фарби, а на його місці – величезна пляма іржі. Деякі кузовні елементи відвалюються, а кришка багажника пошкоджена і, швидше за все, не закривається повністю.

Що стосується технічної частини, про це в оголошенні нічого не говориться. При найкращому розкладі під капотом повинна була зберегтися заводська силова установка – 5,7-літровий атмосферний V8 потужністю 260 кінських сил. Такий агрегат поєднувався з чотириступінчатим "автоматом".

Чи перебуває цей автомобіль на ходу, не уточнюється. При цьому ціна його цілком відповідає зовнішньому стану – всього 395 тисяч ієн. У перерахунку на гривні виходить майже 98 тисяч.

Незвичайний лімузин Cadillac продають усього за 98 тисяч гривень: фото - фото 454749

Незвичайний лімузин Cadillac продають усього за 98 тисяч гривень: фото - фото 454748
Незвичайний лімузин Cadillac продають усього за 98 тисяч гривень: фото - фото 454744
Незвичайний лімузин Cadillac продають усього за 98 тисяч гривень: фото - фото 454746
Незвичайний лімузин Cadillac продають усього за 98 тисяч гривень: фото - фото 454750
Незвичайний лімузин Cadillac продають усього за 98 тисяч гривень: фото - фото 454745

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