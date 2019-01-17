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У США утворилася незвичайна крижина, яка схожа на Місяць: фото

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Нова місцева визначна пам'ятка - фото 1
Нова місцева визначна пам'ятка / instagram

Незвичайне явище стало головною визначною пам'яткою американського містечка.

У січні жителі невеликого містечка Вестбрук, штат Мен, зіткнулися з незвичайним природним явищем. На річці Пресумпскот біля міста утворилася крижина діаметром в 90 метрів. При цьому вона не просто "стоїть" на воді – вона обертається проти годинникової стрілки.

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Жителі Вестбрука зняли лід на відео з дрона – так вона нагадала людям Місяць.

Незвичайна крижина швидко стала визначною пам'яткою Вестбрука: місцеві жителі публікують "Місяць" в соцмережах, а хтось навіть приїжджає подивитися на неї з інших міст.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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