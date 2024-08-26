У США успішно випробували дирижабль для забезпечення інтернет-зв’язку

Американська аерокосмічна компанія Sceye, що базується в штаті Нью-Мексико, провела успішні випробування безпілотного дирижабля HAPS. Він призначений для поліпшення доступу до інтернету у віддалених регіонах.

Цей інноваційний літальний апарат використовує сонячну енергію для підтримки своєї позиції у стратосфері. Про це повідомляє Mediasat.

До слова: Компанія SpaceX виконає перший приватний політ у відкритий космос

HAPS (High-Altitude Platform Station) – це безпілотний дирижабль довжиною 65 метрів, здатний працювати на висоті від 18 288 до 19 812 метрів. Апарат оснащено сонячними панелями, які заряджають акумулятори протягом дня, забезпечуючи його безперервну роботу вночі. Окрім надання інтернет-послуг, HAPS може виконувати завдання з моніторингу навколишнього середовища та відстеження стихійних лих.

Дирижабль уже продемонстрував свої можливості в реальних умовах. Зокрема, він брав участь у проєкті із забезпечення інтернетом представників народу навахо в Нью-Мексико, а також у дослідженнях Агентства з охорони навколишнього середовища США.

Важливим етапом у розробці стало успішне випробування в серпні 2023 року, коли HAPS здійснив автономний політ на висоті 18 593 метри, підтримуючи стабільне положення та здатність маневрувати в заданих районах.

Компанія Sceye планує ввести свій апарат у комерційну експлуатацію у 2025 році. На ринку високотехнологічних рішень для забезпечення зв’язку Sceye конкуруватиме з такими гігантами, як Thales Alenia Space і Lockheed Martin, які також розробляють подібні платформи.

Поява таких інноваційних технологій, як HAPS, відкриває нові перспективи для забезпечення інтернет-зв’язку у важкодоступних регіонах, що може значно вплинути на подолання цифрової нерівності у світі.

І ще: Цей будинок на колесах за мільйон доларів може зарядити ваш електромобіль