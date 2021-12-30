У США успішно протестували самокеровану фуру: відео заїзду

В американському штаті Арізона вантажівка без водія і без дистанційного керування вперше у світі проїхала загальними дорогами. Розробкою автономного автомобіля у TuSimple займалися півтора року.

Як розповіли у пресслужбі компанії-розробника фури TuSimple, тест-драйв відбувся 22 грудня уночі. Самокерована вантажівка проїхала близько 130 кілометрів за 80 хвилин.

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Автомобіль успішно долав перехрестя, з'їзди, аварійні смуги руху, за необхідності перелаштовувався, цілком адекватно взаємодіючи з іншими транспортними засобами.

"Цього року ми зосередилися на тому, щоб піддати нашу технологію ретельній перевірці у реальних умовах на дорогах загального користування", – сказав президент компанії Ченг Лу.

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