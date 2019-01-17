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У США усі обговорюють рідкісне природне явище

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Незвичайна крижина швидко стала визначною пам'яткою - фото 1
Незвичайна крижина швидко стала визначною пам'яткою / bbc

На річці Пресумпскот біля міста Вестбрук утворилася унікальна крижина діаметром в 90 метрів.

При цьому крижина не просто "стоїть" на воді, вона обертається проти годинникової стрілки.

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Жителі Вестбрука зняли крижину на відео з дрона – так вона нагадала людям Місяць. Кадри з ролика розійшлися по ЗМІ всього світу. Вчені відзначили, що поява такої крижини – рідкісний, але природний процес. Його описують ще в роботах 19-го століття, а фахівці зійшлися на тому, що диски утворює течія і невеликі вири.

У США усі обговорюють рідкісне природне явище - фото 301794
У США усі обговорюють рідкісне природне явище

"Оскільки вода у вирі тече повільніше за основну течію, то вона, швидше за все, замерзне і перетвориться на диск", – розповів фізик з університету Гарварда Джон Хут. Незвичайна крижина швидко стала визначною пам'яткою Вестбрука: місцеві жителі публікували "Місяць" в соцмережах, і хтось навіть приїжджав подивитися на неї з інших міст.

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Джерело: bbc
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