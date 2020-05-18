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Тільки у Фінляндії: чоловік вирішив стригти газон після снігопаду (фото)

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Дивна весна у Фінляндії - фото 1
Дивна весна у Фінляндії

Поки в Україні травневі гойдалки від сонячної до дощової погоди, то у Фінляндії власні погляди на весну. Це підтверджує і епічне фото не найкращої погоди, яка не заважає людям виконувати свою роботу.

На платформі Reddit користувач з ніком bananaman_420 поділився фото звичайного весняного дня у Фінляндії, яке справді розбурхало мережу. За лічені години допис побачили понад 17 тисяч осіб, а ще більше як 300 залишили коментарі. А все тому, що на знімку, зробленому кілька днів тому, можна побачити засніжене місто і чоловіка, який спокійнісінько стриже газон.

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Відзначимо, що нічні снігопади та сонячна погода по обіді є цілком нормальними для клімату цієї країни, але користувачів не припиняє дивувати те, що чоловік у кадрі настільки відданий своїй роботі.

A few days ago in my home town from r/europe

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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