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У США створили триколісний електрокар, який не потрібно заряджати

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Електроавтомобіль Aptera - фото 1
Електроавтомобіль Aptera / electrek

У США стартап Aptera представив електрокар, який може проїхати близько 1600 км без підзарядки. Особливістю авто є можливість вбудовувати сонячні батареї в різні частини корпусу.

Так, електроавтомобіль Aptera частково заряджається за допомогою сонячної батареї, що може додавати від 26 до 65 кілометрів пробігу в день. Компанія пропонує можливість вбудовувати сонячні батареї на дах, капот і задню частину автомобіля.

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Салон електрокара виконаний в мінімалістичному стилі і схожий на інтер'єр автомобілів Model 3 і Model Y компанії Tesla.

Базова модель з запасом ходу у 402 км коштує 25,9 тисячі доларів США, модель з запасом ходу у 644 км – 29,8 тисячі доларів, а з запасом ходу у 966 км – 34,6 тисячі доларів. Вартість моделі з запасом ходу у 1609 км становить 44,9 тисячі доларів США.

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Джерело: electrek
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