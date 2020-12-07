Дрифт на кільцевій розв'язці закінчився провалом: епічне відео

Деякі водії хочуть похизуватися своїм авто та вміннями і показати ефектний дрифт. Однак навіть мистецтвом їхати боком потрібно володіти досконало. В іншому випадку щось може піти не так.

Так, власник білого Dodge Charger вирішив продемонструвати можливості свого автомобіля і вміння володіти ним прямо на кільцевій розв'язці. На жаль, фінт не вдався. Якщо спочатку здавалося, що водій цілком стерпно відчуває машину, то потім стало зрозуміло, що він вибрав занадто високу швидкість. Результат – виліт з кільця і ​​удар об бордюр.

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На жаль, судити по короткому ролику про пошкодження, які отримав Dodge Charger, неможливо. Однак можна з упевненістю сказати, що удар був досить сильний, оскільки після зіткнення навіть відкрився багажник машини. Ймовірно, крім колеса, на яке припав удар, водієві доведеться перевірити й підвіску.

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