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Автолюбитель показав на відео, як виглядає заміна моторного мастила за 21 тисячу доларів
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Американець Х'юстон Кроста розповів про неймовірно дорогу заміну мастила у своєму авто – за цю послугу він заплатив 21 тисячу доларів. Однак ніякої технічної чи людської помилки під час виставлення рахунку не було: річ у тому, що чоловік є власником розкішного гіперкара.
Так, 31-річний Х'юстон Кроста зняв відео під час планового ТО його машини Bugatti Veyron Mansory Vivere вартістю близько 3 млн доларів. У ролику можна побачити, наскільки трудомістким процесом є заміна моторного мастила у суперкара, чим, власне, і пояснюється така висока ціна процедури.
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Зокрема, на шляху до заміни мастила потрібно подолати низку складнощів. Вони пов'язані з тим, що у двигуна немає жодної зливної пробки, а саме мастило густе, тому його важко зливати. При цьому, щоб дістатися до повітряних фільтрів, які також підлягають заміні, необхідно розібрати чи не половину машини – зняти колеса, підкрилки задніх крил і навіть задню частину кузова, під якою й ховається силова установка.
До слова, заміна мастила у Bugatti Veyron проводиться, як і у будь-якого іншого авто, з частотою кожні 10-15 тисяч км. У 8,0-літровий 16-циліндровий мотор заливається приблизно 15 літрів масла, і лише того, яке було сертифіковано виробником. В середньому двигун гіперкара витрачає 23,6 л палива на 100 км пробігу, а на трасі – 33 літри. 100-літровий бак стає порожнім всього за 12 хвилин інтенсивного руху.
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