У США створили серійний велосипед з важільною передачею: відео

Велосипед. на якому не треба крутити педалі / kickstarter

Американцям запропонували велосипеди, на яких не потрібно крутити педалі.

На майданчику Kickstarter з'явився проект компанії NuBike, що представила велосипед з важільним приводом. Розробники заявили, що поїздка на такому транспорті витрачає менше сил за рахунок зміненого принципу роботи механізму.

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У велосипеді NuBike традиційна ланцюгова передача замінена на систему важеля. Її відмінність в тому, що велосипедист натискає на педалі, замість того, щоб крутити їх. Розробники акцентують увагу на тому, що їзда стає більш ефективною за рахунок практично вертикальному вектору руху ніг.

Ще одним плюсом стало спрощення монтажу та знімання трансмісії з заднього колеса, що стане в нагоді при транспортуванні або заміні покришки. Весь байк важить 10 кг, а його рама – 1,4 кг.

Ціна велосипеда складе 3,6 тисячі доларів. Для серійного випуску творцям належить зібрати 347 тисяч доларів від користувачів Kickstarter. У разі успішного фінансування продажі стартують вже в серпні 2019 року.

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