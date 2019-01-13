На Алясці знайшли колекцію класичних Ford Bronco: відеофакт

У новому епізоді програми Barn Find Hunter страхова компанія Hagerty розповіла про мешканця Аляски Адама МакНабба, котрий володіє кількома класичними Ford Bronco. Найстаріший робочий екземпляр у колекції – позашляховик 1966 року.

Ведучому Barn Find Hunter Тому Коттеру МакНабб розповів, що на Алясці дуже люблять Bronco за їхню здатність з легкістю проїжджати будь-якими дорогами.

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У гаражі МакНабба є блакитний Bronco 1972 року, пробіг якого складає 110 000 миль (177 тисяч кілометрів), машини 1966 року з мостами Dana 44 – на ній МакНабб їздив у пустелю Моаб і подорожує, а також кілька розібраних Toyota FJ.

Понад 100 машин, більшість з яких залишені на зберігання відразу після покупки, знаходяться на території ферми в одному з сільських округів США. Серед них: Hudson Hornet Special 1957 року випуску, Plymouth Superbird, Dodge Daytona, De Tomaso Pantera. Також є колекція Jaguar, Datsun, Ford, Lincoln Continental зразка 1940 року та Chevrolet Corvette 1963 року.

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