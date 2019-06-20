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У США створили робота, який буде допомагати патрулювати вулиці

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Робокоп - фото 1
Робокоп / Twitter

Поліцейським у місті Нантінгтон Парк, штат Каліфорнія, робот під назвою Робокоп допомагатиме патрулювати вулиці. Про це йдеться на сторінці самого робота в Twitter.

Робот буде патрулювати вулиці, куди не встигають потрапити правоохоронці. Він зможе робити високоякісні відео у 360 градусів. Водночас, Робокоп буде також подавати сигнали і зможе бажати перехожим хорошого дня.

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"Спасибі поліції міста Нантінгтон Парк за привітання, сподіваюся, що всім сподобалася презентація. Радий бути активом поліції міста", – повідомляє Робокоп.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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