У США створили робота, який буде допомагати патрулювати вулиці

Поліцейським у місті Нантінгтон Парк, штат Каліфорнія, робот під назвою Робокоп допомагатиме патрулювати вулиці. Про це йдеться на сторінці самого робота в Twitter.

Робот буде патрулювати вулиці, куди не встигають потрапити правоохоронці. Він зможе робити високоякісні відео у 360 градусів. Водночас, Робокоп буде також подавати сигнали і зможе бажати перехожим хорошого дня.

І ще: Розсекречено новий автомобіль Джеймса Бонда

"Спасибі поліції міста Нантінгтон Парк за привітання, сподіваюся, що всім сподобалася презентація. Радий бути активом поліції міста", – повідомляє Робокоп.

Thank you Huntington Park for a warm welcome, hope everyone enjoyed the presentation. Happy to be an asset to the Huntington Park Police Department. #hprobocop #cityofHP pic.twitter.com/Y4wE0QnVR2 — HPRoboCop (@HPRoboCop) June 19, 2019

Читайте також: Під офісом Instagram пройде протест проти заборони оголених фото