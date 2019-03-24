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У США створили робота-собаку для погладжувань: відео

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Цуцик-робот Tombot - фото 1
Цуцик-робот Tombot / kickstarter

Компанія Tombot розробила однойменного цуцика-робота, який не вміє ходити, але може виляти хвостом і рухати головою, відгукуючись на дотики. На цей момент розробники зібрали на Kickstarter суму, яка вдвічі більша за необхідну порогову суму.

Багато літніх людей нездатні самостійно доглядати за справжньою собакою через стан здоров'я, і ​​в таких випадках можуть використовуватися альтернативні рішення – наприклад, часткова заміна функцій тваринної емоційної підтримки терапевтичною іграшкою. Подібні інтерактивні іграшки існують досить давно, але, як правило, вони дуже прості і не мають реалістичного зовнішнього вигляду і відповідної поведінки.

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Результат пошуку зображень за запитом

Творці Tombot вирішили зробити ставку саме на реалістичність. За словами розробників, щеня-робот в першу чергу призначене саме для допомоги людям похилого віку. Tombot – робот, який реалістично виглядає, забезпечений датчиками, завдяки чому пристрій може визначати, як і де його гладять. У відповідь на погладжування собака рухає головою і махає хвостом. Також "тварина" вміє гавкати у відповідь на голосові команди.

Вартість такого цуцика-робота в рамках краудфандінгової кампанії становить 299 доларів, перші покупці отримають пристрій в травні 2020 року.

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Джерело: kickstarter
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