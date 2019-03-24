На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У США створили робота-собаку для погладжувань: відео
-
- 10
Компанія Tombot розробила однойменного цуцика-робота, який не вміє ходити, але може виляти хвостом і рухати головою, відгукуючись на дотики. На цей момент розробники зібрали на Kickstarter суму, яка вдвічі більша за необхідну порогову суму.
Багато літніх людей нездатні самостійно доглядати за справжньою собакою через стан здоров'я, і в таких випадках можуть використовуватися альтернативні рішення – наприклад, часткова заміна функцій тваринної емоційної підтримки терапевтичною іграшкою. Подібні інтерактивні іграшки існують досить давно, але, як правило, вони дуже прості і не мають реалістичного зовнішнього вигляду і відповідної поведінки.
І ще: Британець перезапустив проект 135000-сильного авто для рекорду швидкості
Творці Tombot вирішили зробити ставку саме на реалістичність. За словами розробників, щеня-робот в першу чергу призначене саме для допомоги людям похилого віку. Tombot – робот, який реалістично виглядає, забезпечений датчиками, завдяки чому пристрій може визначати, як і де його гладять. У відповідь на погладжування собака рухає головою і махає хвостом. Також "тварина" вміє гавкати у відповідь на голосові команди.
Вартість такого цуцика-робота в рамках краудфандінгової кампанії становить 299 доларів, перші покупці отримають пристрій в травні 2020 року.
Читайте також: У В'єтнамі використовують хакерів для захисту автопрому
- 24 березня
-
21:53Маша Єфросиніна вразила спільним знімком з красунею донькою
-
21:30Голос країни 9: дивитись онлайн 10 випуск – як пройшли нокаути
-
21:27У США створили робота-собаку для погладжувань: відео
-
21:0025 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:461000 км без зупинки: у Китаї показали електромобіль на водні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:20Вибори 2019: скільки українців змінили місце голосування
-
19:55Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу
-
19:21MONATIK поділився рідкісним знімком з дружиною
-
18:50Креативний батько робить оригнальні знімки зі своїми дітьми
-
18:25Гороскоп на 25 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53У Мережі показали бездротову зарядку Apple
-
17:25Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
-
16:52Учасниця Spice Girls зізналася в сексі з колегою по групі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:31Шевченко прокоментував гру Роналду після матчу збірної
-
16:14Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 березня 2019 для знаків Зодіаку
-
15:47У Парижі пустять з молотка неопублікований малюнок Пікассо
-
15:26Надприродне: анонсовано фінал культового серіалу
-
15:00Слово дня: ҐАНДЖ
-
14:42Warner Music уклав перший в історії музичний контракт з штучним інтелектом
-
14:16Чіабатта: хліб без замісу в домашніх умовах
-
13:46На дні Ніла виявили старовинний корабель
-
13:18Настя Каменських оголилася на червоній доріжці
-
12:45Кому бажано полюбити гостру їжу
- 24 березня
-
21:30Голос країни 9: дивитись онлайн 10 випуск – як пройшли нокаути
-
19:55Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу
-
17:25Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
-
15:00Слово дня: ҐАНДЖ
-
12:19Чому не можна чіпати чужі гроші
-
09:47Зірка Друзів натякнула на можливе продовження серіалу
-
08:32Медики назвали продукти, якими не варто снідати
- 23 березня
-
21:23Джамала й Оля Цибульська вперше показали своїх синочків
-
19:48Яка країна ЄС найчастіше відмовляє українцям у в'їзді
-
18:13Популярні міфи про IQ, в які не варто вірити
-
15:13Слово дня: ЦЕРАТА
-
11:12Чи треба відключати батарею ноутбука, якщо працюєш від розетки
-
08:305 соків, які зміцнять ваше здоров'я
- 22 березня
-
23:10Португалія – Україна без голів: відео огляд і найкращі моменти матчу
-
21:18Ліга сміху 5 сезон 4 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
20:00Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: другий переможець отримав 28 тисяч гривень
-
18:10Гороскоп на 23 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:00ТЕСТ: Який ти водій таксі?
-
15:30Слово дня: РЕМСТВУВАТИ
-
13:37Анекдоти про футбол: веселі українські жарти про улюблену гру
-
12:15Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці
-
09:55Сергій Бабкін – Моє кохання: слухай нову українську пісню (відео і текст)
-
07:32Ось як насправді потрібно варити каву
- 21 березня
-
22:29Перевірте себе: три ознаки того, що у вас щось не так з потенцією
-
20:22Кумедне дослідження: чи п'яніють комарі, якщо у крові є алкоголь