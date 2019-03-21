У В'єтнамі використовують хакерів для захисту автопрому

Розробник комплексних рішень для захисту від кіберзагроз FireEye зафіксував сплеск хакерських атак на іноземних автовиробників, що працюють у Південно-східній Азії. Імовірно, напади організовані в'єтнамським проурядовим угрупуванням APT32, яке намагається підтримати внутрішнє виробництво авто.

За словами старшого менеджера FireEye Ніка Карра, метою хакерів є іноземні компанії з сусідніх з В'єтнамом країн і всієї Південно-східної Азії. При цьому більшість з них пов'язані з автомобільною промисловістю. У FireEye уточнюють: атаки спрямовані не на крадіжку інтелектуальної власності, а на отримання інформації про операційну діяльність.

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Винним у кібератаки називають в'єтнамське угруповання APT32, також відоме як OceanLotus Group. Для доступу до необхідної інформації хакери використовують методи соціальної інженерії і фішингу – підміняють електронні повідомлення та створюють фейковий сайти.

Таким чином в'єтнамці боротимуться з конкурентами

Перший незалежний в'єтнамський автовиробник – VinFast. Поки компанія анонсувала лише дві моделі і обидві вони побудовані на шасі BWW: седана 5-Series (F10) і кросовера X5 (F15). Двигуни теж німецькі – спрощені версії бензинової "турбочетвірки" N20. Тим часом на автосалоні у Женеві VinFast показала топову версію свого кросовера з V8 від Chevrolet Corvette.

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