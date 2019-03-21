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У В'єтнамі використовують хакерів для захисту автопрому
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Розробник комплексних рішень для захисту від кіберзагроз FireEye зафіксував сплеск хакерських атак на іноземних автовиробників, що працюють у Південно-східній Азії. Імовірно, напади організовані в'єтнамським проурядовим угрупуванням APT32, яке намагається підтримати внутрішнє виробництво авто.
За словами старшого менеджера FireEye Ніка Карра, метою хакерів є іноземні компанії з сусідніх з В'єтнамом країн і всієї Південно-східної Азії. При цьому більшість з них пов'язані з автомобільною промисловістю. У FireEye уточнюють: атаки спрямовані не на крадіжку інтелектуальної власності, а на отримання інформації про операційну діяльність.
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Винним у кібератаки називають в'єтнамське угруповання APT32, також відоме як OceanLotus Group. Для доступу до необхідної інформації хакери використовують методи соціальної інженерії і фішингу – підміняють електронні повідомлення та створюють фейковий сайти.
Перший незалежний в'єтнамський автовиробник – VinFast. Поки компанія анонсувала лише дві моделі і обидві вони побудовані на шасі BWW: седана 5-Series (F10) і кросовера X5 (F15). Двигуни теж німецькі – спрощені версії бензинової "турбочетвірки" N20. Тим часом на автосалоні у Женеві VinFast показала топову версію свого кросовера з V8 від Chevrolet Corvette.
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