Британець перезапустив проект 135000-сильного авто для рекорду швидкості

Британський бізнесмен Ян Ворхерст викупив і перезапустив проект Bloodhound, мета якого – встановити новий наземний рекорд швидкості. Програма отримала нову назву, фірмові кольори та необхідне фінансування – близько 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

Знову заснована компанія називається Grafton LSR Ltd, на честь роботи британського художника Едвіна Ландсіра "Гідність і нахабство", на якій зображений бладхаунд на прізвисько Графтон. Її співробітниками стали сам Ворхерст, колишні учасники проекту, а також Юен Ханіман, колишній фінансовий менеджер Формули-1. Штаб-квартира компанії розташована на території Університетського технічного коледжу в Берклі.

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Сам 135000-сильний Bloodhound SSC перейменований на Bloodhound LSR (від Land Speed ​​Record). У нього нова червоно-біла ліврея, на якій вперше з'явиться логотипи спонсорів. Зараз машину готують до тестових заїздів, які пройдуть у Південній Африці.

У своїй останній версії колишній Bloodhound SSC – це майже восьмитонний автомобіль довжиною 13,5 метра, оснащений реактивним двигуном Rolls-Royce EJ200 і гібридним ракетним двигуном. У ролі паливного насоса виступав п'ятилітровий восьмициліндровий компресорний двигун від Jaguar F-Type R. У 2017-му машина зробила пробний заїзд, розігнавшись до 322 кілометрів на годину.

У жовтні минулого року Bloodhound Programme Ltd., що займалася розробкою рекордного автомобіля з 2007 року, була визнана банкрутом і передана під зовнішнє управління. У грудні 2018 було оголошено, що програма закрита.

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