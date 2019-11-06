У США створили потужний електрокар в стилі 40-х років: ефектні фото

У США на щорічному автомобільному шоу SEMA-2019 в Лас-Вегасі компанія Chevrolet показала ефектний концепт електричного пікапа E-10, який створили в ретро-стилі. Авто повторює естетику так званих "хот-родів", які були популярні в 1940-х роках в Америці.

Концепт Chevrolet E-10 побудований на базі пікапа Chevrolet C-10 1962 року випуску з використанням силової установки від Bolt EV потужністю 450 к.с., яка складається з двох електромоторів і двох літій-іонних батарей. За запевненням інженерів, електрокар здатний розігнатися до 100 км/год за 5 секунд.

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Електромобіль отримав нову радіаторну решітку, фари, задні ліхтарі і колісні диски. Салон теж піддався модифікаціям, проте дизайнери змогли зберегти автентичний вигляд. Також концепт отримав симулятор звуку двигуна внутрішнього згоряння. На вибір надається п'ять варіантів, серед яких є Chevrolet Camaro LS7 Z28 або двигун V8.

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