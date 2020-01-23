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У США створили лабораторію для "злому" iPhone за 10 мільйонів доларів
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Новини про "злом" iPhone правоохоронними органами не сходять з порядку денного. Як стало відомо, у Нью-Йорку є спеціальна лабораторія, яка створена для "злому" смартфонів компанії Apple. Заклад оснащений передовим обладнанням, у тому числі надпотужним комп'ютером для підбору паролів.
В організації "зламують" гаджети, які беруть участь в поліцейських розслідуваннях. Ініціатором створення лабораторії став окружний прокурор Манхеттена Сай Венс-молодший, який і керує роботою. У ній працюють провідні експерти з технологій і безпеки, в тому числі безліч колишніх військовослужбовців. За наявною інформацією, на реалізацію проєкту витратили понад 10 мільйонів доларів.
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Лабораторія оснащена передовими технологіями. Наприклад, у ній є камера радіочастотної ізоляції, де зберігаються смартфони, які беруть участь в розслідуваннях, щоб з них не могли дистанційно видалити дані. В установі зараз перебувають тисячі пристроїв, які очікують "злому". Для цього є надпотужний комп'ютер, що генерує 26 мільйонів випадкових паролів на секунду. Щоб звузити коло варіантів, фахівці вручну вводять комбінації на кшталт днів народження і значущих дат підозрюваних.
Серед цікавого обладнання вказується робот, здатний знімати з плати чипи пам'яті без використання джерел тепла, щоб не пошкодити компонентам. Також експерти взяли на озброєння спеціалізовані інструменти для ремонту пошкоджених пристроїв, щоб повернути їх до "життя".
За словами прокурора, 82% смартфонів, які потрапили до лабораторії, заблоковані, а його команді вдається "зламати" близько половину з них. Він зазначив, що часті оновлення програмного забезпечення від Apple ускладнюють задачу, тому вкрай важлива своєчасність.
Крім того, Сай Венс вважає неправильним, що Apple і Google можуть заважати співробітникам правоохоронних органів отримати доступ до даних злочинців.
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